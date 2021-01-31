台中五寶爸自去年底以來成為媒體、網友關注對象，但他諸多行為引發爭議，連社會局都考慮介入安置小孩。如今又有前雇主喊話，願意提供五寶爸一份保障底薪5萬元的工作，「只要你悔改向上！」前老闆坦言，真的是心疼孩子，決定再幫他一次。

五寶爸的事蹟不勝枚舉，近來因搬家留下大批垃圾，連當初上網賣的嬰兒車都不要了，被房東怒爆料；僅7個月大的么兒又在洗澡時遭熱水燙傷，現在人還在加護病房治療。諸多爭議讓人看不下去，台中市社會局認為五寶爸「分身乏術」，正評估強制安置最小的孩子。

他的前雇主陳先生心疼孩子們，在臉書公開喊話，「我能夠再幫忙你一次！但你要悔改向上，工作一天1600，做輕隔間吊料工程，只要你不怕高、不怕苦，一個月保障底薪5萬元以上。」

主動伸出援手願提供五寶爸工作的，這位前老闆已不是第一位了，只是五寶爸的工作態度令人不敢苟同，日前汽車美容做沒幾天就請辭，原先的防水工程，也有一搭沒一搭。

網友質疑五寶爸夫妻倆很有問題，「請帶五寶爸、媽去結紮好嗎？看不出來他們利用孩子博取同情嗎」、「孩子是無辜的，安置是最好的安排」、「政府要主動介入，不要過陣子又生第6個出來」。

陳先生透露，曾幫五寶爸養育2女兒3年，卻「真心換絕情」，反被控誘拐。但他心疼孩子們，願意再幫忙一次，「就看他怎麼選了」。

(中時新聞網)