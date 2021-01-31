部立桃園醫院爆發疫情後，「平鎮某醫院」成為第2間出現確診者的醫院，引起各界關注，並猜測到底是哪間醫院。對此，台北市議員游淑慧直言，衛福部的「東瞞西隱」不只讓全民亂猜、恐懼，似是而非的訊息還造成大家困擾，並痛批陳時中把資訊統一發布之權變調成隱匿粉飾疫情之圖。

游淑慧今(31日)在臉書上表示，隱匿資訊才是恐慌的源頭，並以30日聯新醫院的澄清聲明，以及今天宜蘭縣衛生局對網傳足跡的說明為例，質疑到底是誰讓全民亂猜、群眾恐懼？並讓這些似是而非的訊息，造成大家的困擾？「就是衛福部始終如一的東瞞西隱」。

對於由指揮中心和陳時中部長集中掌控資訊和發布，游淑慧認為，此舉本來是無可厚非的，但這一年來陳部長的行徑似乎早把「資訊統一發布之權」變調為「隱匿粉飾疫情之圖」，甚至還成為「特定媒體公關之禮」。

游淑慧質疑，何種情況會造成恐慌，是資訊透明公開？還是不清不楚、各自猜測？她還感嘆，「從穩定人心到受人質疑，成也時中、敗也時中」。

此外，對於桃園醫院群聚感染再添確診案例，並擴及另一間醫院，但醫院名稱未公布，可能引起恐慌，桃園市長鄭文燦今表示，中央不公布有其考量，主要是依據對疫情的專業判，他並指出，該醫院未達桃醫的狀況，「不能夠叫它桃醫第二！」

隱匿資訊才是恐慌的源頭 昨晚平鎮的聯新國際醫院急發六點聲明澄清。 今天宜蘭衛生局針對網傳的足跡圖親上火線說明。 是誰讓全民亂猜、群眾恐懼？ 是誰讓這些似是而非的訊息，造成大家的困擾？ 就是衛福部始終如一的東瞞西隱。 由指揮中心和陳... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年1月30日 星期六

(中時新聞網)