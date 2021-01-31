花旗台灣的客戶要注意了。本周一（2月1日）起，存入付款行所在地於苗栗(含)以南的即期票據，將出現3至5個銀行營業日的延期入帳。

簡單說，客戶手上的即期支票如果到苗栗以南的銀行分行，作出存入的動作，票據兌換成現金入帳的時間，將比以前隔日應可入帳的時間來的更大長，少則3天、長則5天，甚或實際入帳日，全視票據交換作業狀況調整，因此會影響到客戶帳戶上的現金調度。

花旗銀行在官網上作出上述公告，並表示，外縣市支票的訖付日期較長，這項新作法，對於透過苗栗（不含）以北的花旗各分行託收票據者，入帳日並不會受到影響。

對於此項新項調整，花旗回應說，過去的票據中心有分北中南三地，現在統一由台北作業中心處理相關作業，主要是受到數位化發展所致，客戶使用票據支付的比例逐漸減少，現在客戶行為已轉變成以匯款等方式取代。同時，中南部客戶的票據交易需求相對較少，日前內部決定針對票據交換作業進行調整。

縮減裁撤傳統金融作業單位，已成為數位金融服務興盛下的必要調整。其他外商銀行還直接關閉實體分行，將客戶大量導向數位通路。

(工商 )