知名國寶級演奏家番王老師，驚傳過世。據番王老師兒子王鐘逸表示「爸爸是在家裡洗完澡要睡覺前昏迷跌倒，救護車送新光醫院急救，於凌晨2點55分因心臟衰竭過世。」番王老師本名王吉宣，1942年生，他2011年12月5日在陳立夫紀念演奏會中，在舞台上用薩克斯風吹奏完鄧麗君〈我只在乎你〉，並且感性地對觀眾說「希望大家都能對身邊所愛的人說『我只在乎你』」，就因心肌梗塞昏倒，當時經現場醫師緊急搶救，送醫做了心臟繞道手術才救回一命。

番王老師從事音樂演奏60年，曾出版過100多張演奏專輯，是當年唱片圈演奏最搶手的紅人，只要能找到番王老師來伴奏的唱片一定大賣，合作過的歌手包括鳳飛飛、鄧麗君、文夏、余天、蔡琴、謝雷等；如鄧麗君〈何日君再來〉、〈千言萬語〉，鳳飛飛〈流水年華〉、〈梅蘭梅蘭我愛妳〉，葉啟田〈人生〉、〈愛拚才會贏〉，紀露霞〈孤戀花〉、洪一峰〈思慕的人〉，文夏〈媽媽請你也保重〉，郭金發〈燒肉粽〉等歌曲伴奏，也先後代表國家到美國、加拿大、大陸、香港、新加坡等地演出及宣慰僑胞，並舉辦過多次個人獨奏會。

他精通小喇叭、黑管、豎笛、橫笛、薩克斯風等11種樂器，經歷相當豐富，曾擔任過中視大樂隊樂手為期4年半、台視大樂隊任職長達17年之久，三立電視台擔任樂隊總指揮(13年)，1999年番王老師從三立電視台退休，成了一位職業的演奏家。

2012年9月26日70歲的番王老師以「請你用心聽，我用生命吹給你聽」的演奏精神，在台北國際會議中心舉辦『用生命吹奏60年~番王老師演奏會』，獲得廣大迴響。1941年台中出生的他，更舉辦一場『番王老師回鄉演奏會』，2016年六月18日在員林演藝廳舉辦「樂聲響起~番王老師堅持60年演奏會」都贏得鄉親的熱切響應，一直以『請你用心聽，我用生命吹奏給你們聽』為演奏目標的演奏家「番王老師」，他的演奏生涯在今日畫下休止符！

番王老師曾為鄧麗君、鳯飛飛等許多知名歌手伴奏。（華風文化提供）

番王老師（站中）一月中旬宴請紀露霞（左1）、劉福助（站左3）、方駿（站右3）、貝蒂（右3）、丁文棋（站左2）、金澎（站右1）、張敏（左2）等友人聚餐。（華風文化提供）

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