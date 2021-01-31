蘇花改東澳端南下道路幸一路周邊標示不明，讓不少駕駛不小心駛入對向車道導致逆向而行。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣議員魏嘉彥（左）日前在立委林為洲服務處協助下，邀集公路總局蘇花公路改善工程處現勘。（花蓮縣議員魏嘉彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

蘇花改雖已通車，仍有民眾連假期間會改駛舊蘇花公路，減少塞車時間；近日有民眾反映，蘇花改東澳端南下道路幸一路銜接舊蘇花公路往花蓮的標線不清楚，常誤駛進水泥廠，加上周邊標示不明，不慎駛入對向車道導致逆向而行。公路總局蘇花公路改善工程處日前已將往花蓮方向既有的導引線重新繪製，同時增設大型指示標誌，提高辨識。

花蓮縣議員魏嘉彥表示，曾多次接獲返鄉民眾及遊客反應，東澳端南下道路幸一路銜接舊蘇花公路處路口處的標示不清楚，常常不小心開進水泥廠的產業道路，甚至有些不熟路況的駕駛會在路口剎車思考方向，讓後方車輛堵塞進而影響整體行車安全。

除了銜接舊蘇花公路處路口處，魏嘉彥還說，有外縣市自駕前往花蓮民眾致電服務處，抱怨蘇花改標線及道路標示有問題，曾有駕駛表示自己某次行經仁水隧道入口處，見到5、6部車同時因為看錯道路標線而駛入對向車道逆向而行，畫面驚險萬分，所幸沒有釀成連環車禍。

由於農曆春節將至，為避免車潮湧入蘇花改後再次發生逆向及誤駛道路事件，魏嘉彥日前在立委林為洲服務處協助下，邀集公路總局蘇花公路改善工程處現勘。

工程處表示，已針對多處民眾易誤闖且標示不明處進行改善，銜接舊蘇花公路口處往花蓮方向既有導引線加強新繪，接近路口前亦加繪「花蓮」標字，槽化線等皆有加寬處理，同時道路旁也增設大型指示標誌牌，盼能讓用路人有更明確辨識，改善蘇花改周邊行車安全。

(中時 )