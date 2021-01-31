中央流行疫情指揮中心昨新增4本土案例，其中案908感染源不明，足跡也未公開，引起許多民眾憂心。指揮中心今公布案908足跡，1月25日曾去過九份老街、26日到佛光山寶塔寺與大溪老街等景點。

案908公共場所活動史。(圖/指揮中心提供)

【現場直播】疫情最新情況 指揮中心記者會說明｜2021.1.31

指揮中心指出，案908於1月25日下午1時35分至5時25分之間，曾到新北瑞芳的九份老街、阿妹茶樓；26日中午到桃園龜山的餃子樓中樓吃飯，下午到佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯等。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，公布目的是提醒這些可能接觸的人，注意有症狀可以及早檢查。

對於網路瘋傳，案908曾在1月21日前往宜蘭，媒體詢問消息是否正確？陳時中說，案908在1月23日之前的足跡沒有意義，通常疫調會往發病前14天與前2天去調查，前14天是查誰會傳給他、前2天是查他可能傳給誰，908感染時間是23日，所以之前的足跡沒有意義，公布2天是雙重保險，讓大家安心。陳時中說，案908的3名朋友、1名家人都被匡列，檢測是陰性，對社區影響越來越低。

(中時新聞網)