衛生福利部桃園醫院近期疫情升溫，桃園市長鄭文燦也排定數場視察行程，確認業者防疫措施，31日前往第一波足跡所在「大江購物中心」，媒體問及總統蔡英文是否提醒他跑行程別像在為2024選戰衝刺？他表示「總統沒有這樣說」，強調市府正與中央一條心，共同為防疫作戰努力，每個環節都要滴水不漏。

鄭文燦下午排定至大江視察防疫措施，由於該處為桃醫群聚第一波的足跡所在，買氣受挫不少，但他認為，由於業者在第一時間全面消毒，後續也針對扶手、電梯等特定區域加強清潔，化妝品、美食街也暫停試用、試吃，期望能在年前挽救買氣，提升消費者信心，今天也特地來為業者加油。

媒體也問及，總統蔡英文先前曾提醒鄭「防疫行程可以勤跑但別像在跑2024」，問題尚未結束就被鄭打斷，強調蔡未講這句話，僅有關心市場、商圈及人民生活是否受到影響，但桃園防疫等級已提升，減少許多群聚可能，只要做好「嚴謹且果決」的因應措施，相信影響也只是暫時，也強調疫情尚未到結束時刻，必須戒慎恐懼做好每個環節。

(中時 )