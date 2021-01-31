秘魯一名律師日前在一場Zoom的線上法庭聽證會上，竟然與女客戶脫光衣物，火力全開做愛，主持聽證會的法官目睹這場直播活春宮，氣炸炮轟律師「藐視法庭」、「妨礙風化」。該律師目前正接受檢查部門調查，並禁止再參與審理中的案件。

據英國《鏡報》指出，擅長處理非法倒賣土地、欺詐和勒索案件的律師羅伯斯（Hector Paredes Robles），26日在線上聽證會上突然將全身衣物脫光，讓一名赤裸女子跨坐在他身上「盡情抖動」，不雅舉動全被攝影鏡頭拍下來，視訊另一頭法官與其他律師，見這臉紅一幕嚇了一跳， 法官當下暫停聽證會，並請一名法警出面制止。

法官氣憤說：「我們剛剛目睹了一起公然猥褻的行為，這明顯已構成了妨礙風化罪，羅伯斯身為一名律師竟做出如此舉動，顯示他對法庭、其他律師與法律界的極度不尊重。」。該法官已指示國家檢察部門對此事展開調查，同時禁止羅伯斯參與此案。

當地高等法院29日發布聲明「我們譴責羅伯斯的行為，他在聽證會上的褻瀆行為已犯下了妨礙風化的過失。」。據悉，羅伯斯將面臨2項分別由州檢察官與當地律師協會所進行的獨立調查。當地媒體爆料，羅伯斯在聽證會與一名裸女發生活春宮，但目前尚未確定女子的身份。

(中時新聞網)