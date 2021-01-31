縣長楊文科（中）參加新竹縣快樂國際蘭馨交流協會寒冬暖被致贈儀式。（羅浚濱攝）

新竹縣快樂國際蘭馨交流協會捐贈100套保暖棉被給世光教養院。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情延燒近1年，社福團體接受外界贈送物資愈來愈少！新竹縣快樂國際蘭馨交流協會31日捐贈100套保暖棉被給世光教養院，縣長楊文科感謝該協會寒冬送暖的大愛，讓機構與院生能夠溫暖過好年。

新竹縣快樂國際蘭馨交流協會理事長魏綉香表示，這次汰換世光院生的棉被，也是響應縣長楊文科照顧縣內弱勢族群的社會福利政策，希望藉此拋磚引玉，斯望有能力的愛心社團和社會大眾一起發揮愛心來行善。

縣長楊文科強調縣府會持續落實各項社會福利政策，提供身心障礙者更好的照護服務。世光教養院長彭少呈感謝縣府協助和該協會捐贈這100套棉被，讓院生不怕寒流來襲，更加溫暖。

魏綉香說，協會自2019年起將世光列為歲末年終關懷對象，去年11月參訪時，社工組長彭秀月介紹院內照護模式，得知院生多為重症身心障礙者，身體血液循環不佳，怕冷且易流口水，須經常洗滌被套，棉被需要汰換更新。

該協會成員來自各專業領域的優秀婦女，致力改善弱勢婦女的生活外，也積極參與地方社區公益活動，大家積極籌措資金，向棉被廠商購買100套高品質保暖性佳的單人棉被，被套與枕套則選擇耐用布料，捐贈給世光院生在寒冷冬天能夠感受到溫暖。

(中時 )