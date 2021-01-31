桃園醫院群聚感染至今已20天、累計19人確診，院方落實「只出不進」。(蔡依珍攝)

桃園醫院群聚感染至今已20天、累計19人確診，院方落實「只出不進」，桃醫今也公布下周門診表，並首度祭出6個「Q＆A」回答常見問題，慢性處方籤仍可到院領藥，排定的檢查仍可執行但手術暫停，院方也提醒6日起到桃醫急門診都會遭註記，若不想被註記可到其他醫療院所就診。

桃園醫院爆發群聚感染，中央下令「只出不進」，但許多長期在桃醫看診的民眾擔憂病例都在院內，頻頻追問何時恢復看診，桃園醫院今在臉書張貼2月第一周門診表，並以6個「Q＆A」回答常見問題，強調防疫期間門診表暫定為不提供夜診及假日診，皮膚科併入內科系看診，泌尿科及耳鼻喉科併入外科系看診，民眾可利用門診時段就診及開藥。

桃醫指出，目前仍維持慢性處方籤領藥服務，開放時間為周一至周五早上8點至下午5點，但不提供假日及夜間服務，若無法或不願到醫院領藥者，可至住家附近健保特約藥局領取。

已排定的檢查如電腦斷層等，仍可照排定時間執行，如民眾要更改時間，上班時間可以諮詢放射櫃台（03）3699721轉3105，而手術部分則全數暫停，待門診恢復正常後再重新排定手術。

桃醫指出，自1月6日起凡到部桃門、急診看診，包括抽血、領慢籤及檢查等的健保卡，都會被健保署註記，若不想被註記，可至其他醫療院所就診。若選擇到到其他醫療院所或診所看病領藥，桃醫建議民眾可以下載健保快易通APP，查詢病人自己的檢驗報告，外院看診目前健保卡也有雲端藥物可供對方醫院查詢。

(中時 )