沿襲百年舊風貌的花壇白沙坑迎燈排，是地方重要的民俗活動，雖受防疫考量晚會與相關活動取消，但各單位製作的燈排展示比賽、與夜間燈排遶境活動，今年仍將延續傳統照常舉行。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

沿襲百年舊風貌的花壇白沙坑迎燈排，是地方重要的民俗活動，雖受防疫考量晚會與相關活動取消，但各單位製作的燈排展示比賽、與夜間燈排遶境活動，今年仍將延續傳統照常舉行。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年即將邁入193年花壇白沙坑迎燈排活動，原定2月24日至2月26日一連3天3夜的系列活動，因新冠疫情考量，白天活動與晚會全取消，僅保留夜間迎燈排遶境及白天燈排比賽，維持百年民俗傳統不間斷，並要求參與者實名制、全程戴口罩。

花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排是全國獨一無二、歷史最悠久的元宵迎花燈活動，2008年起登錄為彰化縣無形文化資產；文德宮主祀福德老爺，特別的是土地公身著官袍、頭戴烏紗帽，是全台唯一獲清代皇帝敕封官職的土地公。

相傳開台翰林曾維楨隨道光皇帝在北京城裡遊街、賞花燈，曾翰林突然傷感，想起家鄉父老無福欣賞，興起辭官還鄉奉養父母念頭，為嘉慰其孝心，道光皇帝御賜在其故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵時節均仿照京城「迎花燈」與鄉民同歡。

沿襲近2百年來的傳統風貌，燈排遶境從元宵節前夕晚間7時展開，居民扛著燈排，集結在文德宮廣場前，向福德老爺行禮後，引領陣頭遶行白沙坑大街小巷，沿途居民設香案祈求平安幸福，欣賞各具特色的美麗燈排。

文德宮指，白沙坑元宵迎燈排縱使在日據實行宵禁時期，仍未曾中斷，而是改以白天迎燈排照，去年遇上新冠肺炎肆虐，也取消晚會等活動，但最重要的傳統迎燈排仍然維持；因此經彰化縣文化局、花壇鄉公所與廟方管委會商討後決議，燈排繞境與比賽展示照常舉行。

(中時 )