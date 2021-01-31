民眾黨今天在臉書上公開呼籲，蔡政府針對疫苗採購研發，應該少畫大餅，多說政府已做了什麼，以免遭疑是大內宣（報系資料照、臉書）

部桃醫院疫情擴大持續拉警報，民眾都在問，台灣什麼時候才能購買到新冠疫苗，起碼優先提供醫護人員施打。對此，中央疫情指揮官陳時中批評，是因為大國壟斷疫苗，甚至有國家買了人口數4倍的量，世界衛生組織和聯合國都不夠力阻止大國超額購買，暗示台灣買不到疫苗與大國超買有關。對此，民眾黨今天在臉書上回應陳時中，嗆聲陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，說法一變再變，如今卻歸咎於大國壟斷，難道又是外界質疑蔡政府的「時空背景不同」之術？

民眾黨在臉書中表示，對於國人關切的疫苗採購議題，陳時中應該要「量力而言」，正確說明疫苗採購期程，才不會讓台灣民眾懷抱希望，最終卻失望而歸。

民眾黨表示，陳時中雖將責任歸咎於「大國超買壟斷、WHO不夠力」，但回顧陳時中及疫情指揮中心去年在媒體鏡頭前的發言，卻讓民眾不禁起疑這些說法有失正確，難道又是時空背景不同了？

民眾黨舉例，去年9月陳時中說10月初已簽約數家將付訂金，11月疫情指揮中心發言人莊人祥強調「我國至少可以從COVAX平台取得460萬劑」，12月陳時中加碼表示「台灣疫苗採購量將超出原先預期的3000萬劑，包括1000萬劑AZ藥廠疫苗、港商雅各臣購買一千萬際輝瑞/BNT疫苗、500萬劑COVAX平台取得疫苗及500萬劑本土疫苗」，12月31日陳時中甚至強調已確定買到近2000萬劑疫苗，即使今年一月22日陳時中仍表示會取得一定數量的疫苗。

民眾黨指出，陳時中及疾管中心從去年起，一再向國人說明確定購買、已經簽約，甚至表示口袋中已有一些，讓國人心存期待，結果卻非如此。由於疫苗是重中之重，但迄今卻變成「一苗難求」，陳時中屢屢在媒體前發言掛保證，後來情況不僅不如預期，還開始避而不談明確的時間表。對照全球已經有超過50個國家開放民眾接踵，新加坡甚至早在去年12月就施打輝瑞疫苗，陳時中最近才坦承台灣民眾施打疫苗比其他各國晚「已是必然」。

台灣的新冠疫苗從指揮中心口中的「超前超買」變成「一苗難求」讓人大失所望，民眾黨雖能理解執政黨迫於現實的無奈，但仍希望執政黨至少要謹言慎行，多多向民眾說明政府「已經做了什麼」，而非畫大餅，畢竟「善意的謊言還是謊言」。此外，民眾黨也要求指揮中心針對去年12月宣稱「本土生產500萬劑疫苗」的期程，公開說明，以免常常對外宣傳的結果都讓人懷抱希望、最後卻以失望收場，難免令人質疑這些說法是否只是「大內宣」而已？

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)