「霸王花」胡慧中1998年與香港民政事務局前局長何志平結婚，兩人育有一女，2017年何志平因違反美國海外反腐敗行為法、洗錢及共謀在紐約被逮，之後遭法院判決有期徒刑3年、罰金40萬美元，去年6月何志平獲釋，最近他久違出現在全球華人流行音樂總會的官方臉書，該機構透露已邀請何志平成為「創會名譽會長」。

胡慧中45年前以電影《歡顏》出道，後來又以《霸王花》走紅，與胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞齊封「台灣四大美女」。1998年胡慧中嫁給曾是眼科醫生及香港民政事務局局長的何志平，胡慧中從此淡出演藝圈，2009年她被媒體拍到腳受傷、幸福肥的模樣，胡慧中則高EQ回應自己已經是家庭主婦，不是明星，便不太在意外表了。

何志平（下圖右者）近況曝光。（圖／翻攝自全球華人流行音樂總會臉書）

2017年《東網》報導，何志平驚傳替大陸一家能源公司在2014年到2017年之間向非洲高官行賄，只為順利得手石油生意，而胡慧中不忍丈夫捲入賄賂案，曾親自出馬救夫，用中文手寫了5頁的陳情書，強調何志平過去是好醫生，曾到山區義診、替基層老婦繳醫藥費，稱讚何志平是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子」。

胡慧中結婚後便淡出演藝圈。（圖／中時資料照片）

去年6月因何志平表現良好，提早獲釋，夫妻倆終於再次團聚，有網友曾偶遇胡慧中與何志平相約爬山，女方戴著墨鏡，笑容滿面，精神奕奕。據知何志平出獄回到香港後，生活低調，近日「全球華人流行音樂總會」臉書曬出何志平近況，寫下：「歡迎何志平博士加入本會為創會名譽會長」，而照片中的何志平穿著灰色長袍馬褂，微笑接過證書，外型比去年被拍的模樣更有精神，似乎也因重獲自由開心不少。

(中時新聞網)