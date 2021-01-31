由於案863護理師一家7口有6人染疫，住家環境與環境消毒成為關注問題，指揮官陳時中說，這個案子已經非常辛苦，談太多只是加深當事人的感觸，真的沒必要，疫情間的恐慌是病毒對我們的心理戰，生理戰就是要勤洗手、不要做太多的群聚，減少醫療的負擔，也不要給染疫者加諸有形無形的壓力，對整個防疫才有幫助。

陳時中說，關於案863住家環境，排水與消毒都會去做，不過拜託大家，這個案子已經非常辛苦，談太多只是加深當事人的感觸，真的沒必要，而且我們早早就匡列，有沒有染疫也都在醫院之中。

陳時中說，這讓他想到第一位病人，出院時跟大家分享的第一句話就是「沒有人想要染疫」，指揮中心對這句話的印象深刻，這句話的意思就是要大家要有同理心，雖然當然大家都想要了解、趨吉避凶，指揮中心也只能在能力所及範圍盡力做到，但對於染疫者家中造成有形無形的壓力沒有必要，他們已經夠辛苦了。

陳時中指出，疫情期間大家都會恐慌，不過太過緊張沒必要，但不要鬆懈，這種緊張應該要化為自我保護的確實才有意義。疫情間的恐慌是病毒對我們的心理戰，生理戰就是要勤洗手、不要做太多的群聚，如果有相關的聚會要實名登記，以減少醫療的負擔，這都是在生理戰能幫我們戰勝病毒，也不要給染疫者加諸有形無形的壓力，對整個防疫才有幫助。

(中時 )