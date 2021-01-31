剛畢業於景美女中的18歲網美許悅曾在「惹不起高校少女」活動高票當選最美女高中生，IG粉絲人數目前高達13.3萬，在網路上小有名氣。近日她參加節目《綜藝大熱門》，少了美圖濾鏡的真面目卻讓部分網友失望。

節目《綜藝大熱門》日前播出未滿18歲高校網紅的單元，邀請7位網路美女許悅、LALA、少安、盧顗安、珞萁、Ivan和Anita，第一位進場的曾榮獲「最美高中生」頭銜的許悅，IG中的她留著招牌烏黑亮麗長直髮、空氣瀏海，鵝蛋臉線條順暢又富滿滿膠原蛋白，略細長的眼睛笑起來彎彎的，還有一口剛矯正完的整齊貝齒，只要隨便PO一張照片，按讚數就高達萬人以上，魅力十分強大。

而她踏進攝影棚錄影時，即便少了美圖特效和濾鏡的加持，還是保有青春洋溢的少女感，留著一頭浪漫長捲髮，笑起來眼睛瞇瞇相當可愛，她表示遇過瘋狂的男粉絲，在某縣市的第一男校教室中，把她的照片掛在牆壁上取代國父；也曾被假製作人約試鏡，許悅很大膽的單槍匹馬赴約，結果行程都是吃飯和逛街，媽媽驚覺是詐騙集團才沒繼續上當。Lulu在一旁聽了皺眉，開玩笑說：「跟許悅講話就好想騙她，感覺她都會相信！」

節目播出後，許多網友看到許悅未修圖的真面目，忍不住大呼：「看到本人感覺有一點小落差...從95分掉到85分的感覺」、「照騙」、「本人眼睛超無神的」等，但也有粉絲替她緩頰，「還好吧！」、「她比背板上的照片好看」意外掀起熱烈討論。

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(中時新聞網)