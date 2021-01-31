【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】台灣的電影台真的太神奇了！讓來台當交換學生的日本女生看了覺得實在太吃驚。

一名去年從日本到台灣當交換學生的19歲女學生說，她來台灣覺得很多事情都很美好，但最驚訝的是台灣的電影台。在板橋的火車站附近租屋的日本女學生說，她本來想看電影學中文，沒想到打開台灣的本土電影台一看，大多數內容居然都不是電影，而是電視戲劇，而且超過一半都是日本的動漫連續劇，讓她覺得太吃驚，差點以為自己看到的是日本的電視台。

星期六晚上七點打開有線電視系統上的本土電影台一看，一台上演的是日本動漫電視劇《棋靈王》、另一台上演的是本動漫電視劇《灌籃高手》，還有一台上演的則是中國大陸的電視劇《天龍八部》，四家本土電影頻道在星期六晚上七點這種黃金時段，只有龍祥時代LS Time電影台真的是演電影，不過播映的內容不是台灣本土電影，而是韓國電影《殭屍家族》（照片為截圖）。

日本女學生說，因為台灣的電影台有的是國際知名頻道例如HBO或是Fox，有的則叫洋片台，一看就不是台灣電影，她還以為其他電影台一定都是台灣的本土電影，沒想到上面播的其實是電視劇，而且超過一半是日本的動漫電視劇，讓她覺得很驚訝，當然也會覺得很親切。

(中時新聞網)