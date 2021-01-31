【愛傳媒簡秀枝專欄】有「最年輕音樂家」美譽的蔣榮宗，1月28日晚間在台新音樂廳，跨域音樂演出，藝驚四座，搏得滿堂彩。

蔣榮宗是音樂人蔣三省的兒子，身為啓蒙老師，蔣榮宗與太太，陪著新光集團董事長吳東亮、彭雪芬夫婦，坐在第一排，滿臉喜悅與榮耀感。

尾聲父子兩人並以安可曲的方式，合唱《放風吹》，向所有栽培、協助ZONG的人，致上最深謝意，歌聲醇美，溫馨感人。

1995 年出生台北的蔣榮宗，剛過25歲生日，已經拿下南加大電影音樂碩士，就在金曲獎、金馬獎受重用，一舉囊括雙金的紅毯音樂和單元配樂製作編曲，擠身電影配樂創作人及流行音樂演奏家作曲人。

他的創作領域橫跨電影配樂、個人演奏專輯、廣告配樂、流行歌曲等等，並擔任多部電視劇片頭、片尾曲之作曲人。

家裡有位歌星的姑姑叫江玲，父親蔣三省更是華語流行音樂知名製作人蔣三省，可說一門數儏。

音樂演出係安排在台新企業總部二樓元廳，由於受到疫情影響，採線上直播，現場觀賞人數壓縮在100人。

但演出行頭齊全，台北愛樂管弦樂團全程口罩伴奏之外，燈光配置齊全，五光十色，其中最受矚目的是，蔣榮宗一會兒安靜彈奏史坦威鋼琴，一會兒跳到系列電子、電音設備前，手足舞蹈，把跨界音樂、青春無敵的魅力與活力，展露無遺。

除了台新金控集團董事長吳東亮夫婦外，前外交部王豫元夫婦、郭瑞嵩夫婦、鄭家忠、郭惠文等名流，都盛情出席力挺。

音樂會是諧星黃子佼主持，果然妙語如珠，笑聲不斷。身著傳統襯衫、厚西装的蔣榮宗，熱出一身汗，不斷擦拭，被調侃說是緊張出汗、喜極而泣！

蔣榮宗9歲開始作曲，12歲成為最年輕的華語流行音樂唱片製作人，17歲開始與影視界導演合作商業配樂。

高中時期曾應上海市長和上海教育委員之邀，參與上海市舉行的中國「第12屆全國學生運動會」開幕式領奏，演出多首個人作品。

2017年於舊金山、上海、台北等地，舉辦全球校際巡迴音樂會。此一跨國際創舉，獲得電話新聞專訪，並登上全球yahoo影音新聞。

作為《旅人.101》更獲選為台灣最具代表性的國際地標——台北101捷運站體環境音樂。

2019年陸續為網路點播超過10億人次的中國偶像劇《我的波塞冬》，獲選NETFLIX播單的台灣公視優質戲劇《生死接線員》等戲劇譜出主題曲、製作戲劇原聲帶。

另外，蔣榮宗並親自於美國、上海、北京及台北等地，完成弦樂團與大提琴、竪琴等器樂的錄音後製。

此外，他與父親蔣三省製作的《生生世世》電視原聲帶、以及他做的《親愛的母親》電影配樂，一舉囊括海內外20個國際獎項，可說是另類的「台灣之光」。

剛取得美國南加大音樂碩士的蔣榮宗，原應在海外發展，因為疫情，回到台灣，眾多對他期待殷切的個人與團體，促成了這場跨界音樂會，留下讚美與話題。

台灣年輕世代，人才濟濟，青出於藍的喬段，因為莘莘學子返鄉獻才藝，一再上演，令人欣喜不已。

「蔣榮宗ZONG 世界榮耀—跨界音樂會」的演出曲目，包括《序曲開場—大文藝復興—奇藝交響曲》、《Chapter One》、《親愛的母親》、《與自己對話》、《願望》、《金曲：征服榮耀+第57屆金馬奔騰片尾曲》、《放風次》、《您好.世界》、《夢想》、《榮耀時刻》。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)