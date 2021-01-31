〈垂淚對宮娥。難怪蘇東坡要罵李後主沒出息了！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】李後主「凶問至江南，父老多有巷哭者。」可見，懷念他的地方父老，還是不少的。但他在汴京時，會想到自己過逝後，江南父老對他的評價嗎？他敢不敢想？

他畢竟還是把一個國家給敗亡掉了，不是嗎？

他自己留下一首詞，〈破陣子〉，記述了被迫離開宮廷，遠離故國的慘狀。

「四十年來家國，三千里地山河；鳳閣龍樓連霄漢，玉樹璚枝作煙蘿。幾曾識干戈？」

多沉痛啊！李後主回憶著。

南唐開國至亡國，近四十年。最盛時，佔地三千里，號稱大國。

但可惜，傳到中主李璟，忘記了父親的教誨，接連吃敗仗，喪失大半土地，從此一蹶不振，只好對北方稱臣納貢，花錢消災，國力愈發困窘。

李後主描述的是事實。雖然小朝廷小皇帝，但他一出生，便含著金湯匙，錦衣玉食，鳳閣龍樓，住好，吃好，穿好，用好，他什麼時候懂得戰爭殺伐之事啊～他就是個皇三代啊～

但這樣的好日子，結束了。

「一旦歸為臣虜，沈腰潘鬢銷磨。最是倉皇辭廟日，教坊猶奏別離歌，垂淚對宮娥！」

當了俘虜的日子，鬱鬱沉沉，頭髮斑白了，身體消瘦了。最難受的，是想起倉皇拜別祖先太廟，宮廷的樂隊還奏起送別的樂聲，他流著眼淚揮別了平日相處的宮娥們。

李後主這首〈破陣子〉，引發後世不少批評。

堂堂一位皇帝，即便被迫離開故國，至少也得不卑不亢啊～怎麼那麼沒出息，竟然是垂淚對著送別的宮娥，依依不捨！

太不可思議了！發出這批評的，不是別人，正是大文學家，一代文豪蘇東坡。蘇東坡是怎麼罵他呢？

蘇東坡的意思是，你既然亡國了，當然對不起祖先，你應該在離開前，痛哭於九廟之外（亦即太廟），再三對人民致歉，你亡國了！怎麼可以那麼沒出息，只是垂淚對宮娥，還聽教坊演奏離別歌呢！

罵得有道理，不是嗎？這個沒出息的李後主。被大文豪蘇東坡罵，實在是很吃虧的，千百年來，李後主就這樣被貼上了沒出息的標籤。

可是，蘇東坡大人啊～冤枉啊冤枉。人家李後主本來就不是個做皇帝的料啊！他生性溫和，柔弱。

他繼承了他父親，中主李璟的皇位，但他也繼承了他父親，柔弱，溫馴的性格。當然也繼承了，南唐大勢已去的頹唐局面。

宋太祖批他，不治國，只搞文字寫作，亡了自己的國家。其實是吃他豆腐，是消遣他，是倒果為因。

李後主並不是因為耽於寫作，忘了治國，而是找不到解決國勢凋零的辦法，陷入苦悶，只得埋首於文字寫作，以發抒他的憂悶。

蘇東坡批他，亡國了，被迫離開了，還只對著宮娥垂淚，聽教坊送別。罵是罵得過癮，但有點對牛彈琴。

因為，李後主就是一位「生於深宮之內，長於婦人之手」的柔弱男人，他的文字細膩，溫婉，感情豐富，不像蘇東坡一揮手，便是「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。」那般雄渾，瀟灑。

說真的，反而是「垂淚對宮娥」，最像李後主的本性。

我們如今讀這首〈破陣子〉，可以發現，李後主儘管流露出亡國之痛，階下囚之苦悶，但他的表現手法，竟然是「陰性氣質的柔弱」！

一句「幾曾識干戈？」，不覺得是在向天下恥笑他失國的人，撒嬌式的，頓腳，甩頭，哎呦一聲的，「人家就是不懂干戈（軍事）啊～要怎麼辦？！」

而下闕的「垂淚對宮娥」，就更加像「姐妹淘式」的閨蜜情感，完全沒有一絲絲「陽性的剛強」了！

如果拿來跟項羽在烏江，知道大勢已去後，對著虞姬吟唱的〈垓下歌〉，更明顯看出李後主的陰柔性格了。「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！」。

一個是霸氣，不服輸的面對命運。一個呢？是一把鼻涕一把眼淚的，被命運拖著走。

但，你能怎麼辦呢？人家就是李後主啊～

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)