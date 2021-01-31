【愛傳媒鼎震繼專欄】人類建立文明至今，於群體中所建立的基本價值就是誠信。

這是經過無數的人與人，群體與群體的摩擦、爭鬥、流血後之所建立的價值。大家發現，要能自己過得去，群體要能夠長久維持，靠的是誠信。彼此真誠相待，互相支援幫忙，是一個最佳的狀態。

雖說，人類群體彼此爭戰，兵以詐立，但是治國根本，不能是以力服人，多數平天下的時空仍是以誠信為本。所以，《倫語》中孔子說，「言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣。」《舊約聖經》的箴言中更是有許多勸勉人誠實的行為，像是上主憎惡撒謊的舌頭和說謊的見證，喜歡行事誠實的人。我想其他的宗教亦復如此說，為什麼呢？因為到頭來誠實的行為受益最大的還是自己，其次是群體。最簡單的驗證就是放羊的孩子故事。

當然，在民主制度中，或許無法要求執政者能像聖人一般做到凡事誠信，但是攸關民生國計的大事上，執政者仍須誠信。

戰國時期，秦國變法後變強大，所奉行的法家原則就是誠信，以法為教。現在，以這個最起碼的標準來檢視蔡政府的執政團隊，你會發現毫無誠信可言。

就從新冠肺炎疫情說起，中央流行疫情指揮中心有沒有誠實面對自身的處境？有沒有科學上能達標的篩檢？有沒有規劃國內用藥以及疫苗發展？連最近採購國外疫苗的進度都說不清楚，而桃園的疫情有擴大跡象，卻無法製定有效對策，記者會的談話常常流於空談，如霧裡看花，讓人摸不著頭緒。

再看看執政黨執意進口美國箂豬的鴨霸作為，與自己從前在野的說詞對照，被媒體翻出一比之後，真是難看至極。而行政團隊卻急著做哏圖，消遣在野黨與反對民意，在在讓人覺得反感，看不出有以天下蒼生為念的胸懷。

至於蔡總統自己的博士學位真假，雖說，當總統不需博士，但是，蔡總統先前做過大學教授，當過政府公職，選過市長、總統，哪一次不是拿著博士文憑告訴大家自己有某項專長，而大家選擇相信。但是，現在有前立委陳學聖、台大教授賀德芬在立法院辦公聽會質疑，有媒體人彭文正天天在直播上追打，為什麼要封存自己的人事資料？交給國圖的論文也不像定稿文件，處處疑點，這要怎麼說服大眾，以昭公信？

政府一旦誠信都出問題，取而代之的是愈來愈多的人民不相信這個執政團隊的話，不願配合相關政策，許多事物上只能自力救濟，自求多福，到這個時節就不要怨民眾發動罷免、發動公投、走上街頭。

奉勸蔡政府團隊，誠實才是上策，再多的算計、再多的政爭，只是徒勞，讓自己更難看，往歷史恥辱的方向定位而已。

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

照片為農委會官網截圖

(中時新聞網)