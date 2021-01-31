引爆散戶聯手對華爾街機構投資人發動史詩級軋空攻勢、推升連鎖遊戲零售商GameStop股價的幕後推手之一，34歲「華爾街戰狼」美國金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）接受《華爾街日報》專訪時，謙稱自己只是2歲女兒的平凡奶爸，從沒想過要引起注意，只想要和網友分享自己的投資哲學。

34歲的美國金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）是引爆散戶進場、推升GameStop股票暴漲的幕後推手之一。

美國電玩零售商GameStop近期股價狂飆，在美國鄉民在美版批踢踢論壇「Reddit」股市板「WallStreetBets」上鼓吹下，今年來GameStop股價狂飆超過1600%，幕後推手之一是34歲、來自麻州的金融顧問吉爾，他在「WallStreetBets」板上發表一系列文章，拍攝影片說明自己的投資想法，吸引許多散戶追隨者進場買下GameStop股票，促成這波散戶擊垮做空股票的避險基金大戲。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）29日刊登吉爾的獨家專訪，專訪中吉爾表示自己只是個有一名2歲女兒的平凡奶爸，從沒預期會演變成這種結果，也從沒想過要吸引國會、聯準會、對沖基金、媒體、交易平台、成千上萬散戶投資人等的注意。

27日他分享一張因為GameStop股票、期權交易日收益達2,000萬美元的帳戶截圖，許多散戶投資人稱，因為吉爾的提倡，讓他們得以凝聚成一股強大力量，讓對沖基金損失慘重、顛覆市場。

吉爾強調，自己並不是一個試圖要突擊對沖基金的煽動者，就只是一個深信投資人能在不受歡迎的股票中找到價值的人，不過他也支持散戶投資人的力量、

他們凝聚起來發聲的能力。

他回憶20019年6月開始買進GameStop股票，當時每股只要5美元，那一年GameStop已在短短12個月內第5度尋覓執行長，不過吉爾仍持續買進，他說他幾乎只玩超級瑪利歐及大金剛（Donkey Kong），但他仍看到了這間苦苦掙扎、企圖透過最新款遊戲機來吸引新顧客的公司的潛力。

他說那時很多人很快就下了定論，認為GameStop只是「下一個百視達（Blockbuster）」，他認為很多人都沒有深入研究，這是對機會的嚴重誤判。

吉爾以「DeepF—ingValue」的暱稱在「WallStreetBets」板上發表文章，頻繁分享自己投資帳號裡的標的部位，炫耀自己進帳5位數、6位數收益，還不斷喊出口號「你只活一次」。2020年夏天他也在麻州自家地下室打造工作室，開設自己的YouTube頻道「Roaring Kitty」，他在影片中不斷吹捧GameStop，把YouTube頻道當成展示自己投資哲學的教育平台。報導指出，他的「Reddit」帳號名稱似乎是反映個人對價值投資的信念－也就是在價格相對便宜的時候買進股票。

事實上吉爾很小的時候就展現了對投資的興趣以及賺錢的獨門密技，他媽媽伊萊恩（Elaine Gill）回憶吉爾從小就很愛錢，會把別人以為沒刮中、隨意丟棄在地上的刮刮樂拿去換錢，「很多時候上面都還有錢。」

伊萊恩表示，當知道兒子牽扯進這起史詩級軋空事件時，她第一個反應是問兒子是否違法。

吉爾高中時是長跑選手，大學時曾在全國比賽團體組中拿下獎盃，2009年他從會計系畢業，畢業後他工作了幾年，考取特許金融分析師執照，他說自己被選股的複雜及挑戰深深吸引，促使他對投資展現了相當於當初對長跑的熱忱。他於2019進入美國萬通互惠人壽保險公司（MassMutual）工作。

吉爾說他的生活一夕改變，他目前還沒有設立未來計畫，如果可以的話，他想要繼續經營自己的YouTube頻道「Roaring Kitty」，由於現在的房子是租的，所以他也想要買一棟自己的房子。他也提到自己長久以來的夢想，就是在家鄉建立室內田徑場或體育館，他笑稱：「看樣子，我實際上可以做到了。」

(中時新聞網)