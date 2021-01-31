我國遲遲無法取得新冠肺炎疫苗，在野黨提出「晶片換疫苗」，卻被認為是破壞商業機制。獨派大老施正鋒今天批評當初換萊豬的政府是「豬頭」、莫名其妙，既然大家競相要來拜託晶片，何不拿疫苗、甚至於外交承認來換？

歐盟近期要求境內生產的新冠肺炎疫苗，出口須先取得核准，疫情中心指揮官陳時中日前坦承，疫苗進口目前情況混亂，可能有一批預期較早來台的疫苗會受影響，仍在盡力溝通。

對於「晶片換疫苗」議題，陳時中表示，國際貿易行為都是用錢在買賣，很少「以物易物」，對於個別商業行為，沒辦法做出絕對性的影響。

施正鋒今天在臉書批評，說什麼「破壞商業機制」，莫名其妙的宋襄公，究竟是決策者小氣財神、仲介尋租太兇、還是人家過於大小目，既然眼前買不到疫苗，而國產緩不濟急，當下，只有兩個途徑，不是大哥出面幫我們喬，就是拿疫苗來換晶片。

他反問，美國衛生部長先前來台，結果換來萊豬，政府是豬頭；現在川普下台，拜登政府要派人來，會良心發現嗎？

既然大家競相要來拜託晶片，施正鋒質疑何不拿疫苗、甚至於外交承認來換？經濟與政治自來無法分離，更何況是國際政治經濟？在十九世紀，美國的經濟擴張往往以軍事當後盾，培理將軍的黑船強迫日本開國就是明證，商業條約背後就是槍砲。

他說，台灣沒有船堅炮利，至少有護國神山，雖然有私人投資、加上科技管理，相當程度，畢竟那是全民呵護出來的國家隊，為什麼不能拿來當作台灣在國際政治縱橫捭闔的利器？

(中時 )