新冠肺炎疫情全球肆虐，各國紛紛搶購疫苗，我國在國際疫苗採購不順利，引起各界關注，而衛福部長陳時中日前則透露是因為有些大國超買疫苗，是其人口4倍，若大家都在囤積，疫苗當然不夠。對此，資深媒體人吳子嘉爆料，德國BNT輝瑞疫苗的總代理權在上海復星醫藥公司身上，但是衛福部想直接跟德國購買，也都先付了5000萬美金和合約書去，結果最後德方稱因上海復星抗議，都把錢和合約書退回來。

為何台灣至今很難取得疫苗？吳子嘉和宅神朱學恒在30日的直播中表示，香港商雅各臣科研製藥在台灣有一家分公司，先前雅各臣本和台灣的信東藥品合作，就把東洋董事長林全幹掉了，這時朱學恒補充，林全當初是想和德國BNT輝瑞疫苗在亞洲地區的代理商上海復星醫藥公司談疫苗，原來都談好了。

吳子嘉接著表示，這個疫苗在2019年開始的時候，全世界有很多聰明的投資商，選定投資全世界的上百家實驗機構，借以取得疫苗優先權，上海復星醫藥公司就取得輝瑞在大華人區包括港澳台三個地區的總代理權，而且上海復星醫藥公司還入股輝瑞。朱學恒更表示，那時候（政府）還想繞過上海復星去找雅各臣本身就是很荒謬的行為。

「政府也知道，但台灣政府沒有像新加坡、日本政府或以色列政府，以國家領導人層級拿國家的錢到全世界投資」，吳子嘉強調，因為這個會有損失的狀況發生，雖然總統蔡英文當過生技公司董事長，但疫苗的總指揮是衛福部長陳時中，但陳敢拿好幾億美金到外面投資嗎？且陳時中背後還有行政院長蘇貞昌，當然蘇也沒有這方面的知識去做先期投資，最後陳時中只能坐以待斃。

吳子嘉更披露，最新發展就是香港雅各臣和台灣信東找到一個吳姓立委，後來雅各臣寫了一份報告給上海復星醫藥公司，內容重點就是，台灣規定要直接跟德國採購疫苗，不能間接購買，然後交易的對象不可以是中資，可雅各臣本身就是中資，且信東還扮演幫忙牽線角色。

吳子嘉說，最後結果是衛福部長下令在11月底付了5000萬美金給德國BNT輝瑞疫苗，也寄了供貨合約書過去，結果德國那時剛好是聖誕節放假。最後錢付出去、陳時中也在合約書上簽字，但德國BNT輝瑞疫苗到了上班日，稱不能和我方簽約，因為總代理上海復星醫藥公司抗議，最後德方就把5000萬美元和合約都退給衛福部。

(中時新聞網)