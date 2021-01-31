以色列F-16「鷹」（Netz）式戰機

以色列國防部說，29架退役的 F-16已賣給頂尖企業（Top Aces Corporation），而這筆軍售案價值達數千萬計美元。

據《以色列時報》（The Times of Israel）和「戰區」（The War Zone）網報導，在烏克蘭註冊的安托諾夫（Antonov）An-225「夢想」（Mriya）運輸機27日已將其中4架F-16戰機送往美國，交付第一家收購4代戰機，提供北美空軍紅軍訓練支援的私人承包商頂尖企業。

裝載F-16戰機的An-124從特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）起飛，途中經過冰島，而線上航班追蹤資訊顯示，它最後停在亞利桑那州鳳凰城。

以色列F-16戰機攻擊伊拉克核反應爐

這些在希伯來文中名為「鷹」（Netz）的戰機中，有些最早在1970年代末就從美國送往以色列。而在如今已送往美國的4架F-16中，有1架曾在1981年時參與了打擊伊拉克核反應爐的任務。

從前以色列想盡辦法，要出售這些退役戰機。不過，由於美國反對，2019年時被迫放棄將它們出售給克羅埃西亞（Croatia）。

而華府當初之所以反對，顯然是因為以色列為F-16所做的升級，使它們比美製版更受買家歡迎。美國說，以色列必須去除相關升級，如精密的電子與雷達等系統才能出售。不過，克羅埃西亞會選擇買以色列版，而不是美版F-16，就是看上了那些升級。也因此，最後交易就吹了。

而在第一批送抵美國的F-16戰機中，F-16A「鷹」129，F-16A「鷹」220和F-16A「鷹」250等3架都是單座戰機，只有F-16B「鷹」017是唯一的雙座戰機。它和其他3架作戰經驗豐富的F-16不同，似乎並未參與過任何戰鬥任務，反映出這款早期的雙座戰機幾乎是純供訓練使用。

עכשיו הוידאו: משרד הביטחון מכר 29 מטוסי F-16 ("נץ") מעודפי חיל האוויר לחברת TOP ACES מצפון אמריקה שתספק שירותי ביום אוייב לאימון חיל האוויר האמריקני. 4 מטוסי קרב נשלחו אתמול במטוס אנטונוב An124. אחד מארבעת המטוסים שימש לתקיפת הכור בעיראק בשנת 1981. צילום: משרד הבטחון @ynetalerts pic.twitter.com/2geDypN73E — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 28, 2021

Following negotiations led by SIBAT, the MoD has signed an unprecedented agreement to supply 29 F-16 aircraft to TOP ACES. These will be employed as staged adversary aircraft in U.S. Air Force training. pic.twitter.com/SHwPwp2FYI — Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 28, 2021

至於其中的F-16A「鷹」250則是唯一有雙殺紀錄的戰機，它在1982年的黎巴嫩戰爭（Lebanon War）中，曾擊落兩架敘利亞戰機。

整體來說，在以色列不斷將「鷹」式機隊現代化後，如今大致相當於F-16戰機15批次（Block 15）OCU。顯然，F-16「鷹」是以色列空軍建軍以來，最重要的戰鬥機之一。

(中時新聞網)