立委陳柏惟對罷免行動箭頭指向他，表示「人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開這個崗位，無法強求」。（盧金足攝）

2月1日為本屆立法委員就職滿1年時間，也是依法可以發動罷免時間點，台中市議員羅廷瑋表示，由在地民間團體發動的罷免台中市第二選區立法委員陳柏惟行動聯盟，簡稱「刪Q 總部」明日將在沙鹿區沙田路正式宣布罷免活動進度規畫，依第二選區選舉人數為29萬1122人，概算需72781人以上的同意罷免投票人數，才有罷免成功機會。

台中市民政局表示，立委第2選舉區選舉人數29萬1122人罷免提議百分之一需2912人以上、連署百分之十需29113人以上，通過罷免結果要1.投票同意罷免票數大於不同意的票數，且2.同意罷免投票人數達該選區4分之1以上票數。

政壇依此分析，如以立委第2選舉區選舉人數29萬1122人，概算需72781人以上，但確定人數需以投票前20日造冊名冊數為基準。

羅廷瑋、台中市大里區立仁里長鄭伯其表示，明天將到場聲援，抨擊陳柏惟作為台中市的民意代表，卻護航中火，中火空汙問題是台中市人共同承擔的，還支持萊豬進入民眾餐桌，危害下一代，「身為台中人實在無法再容忍這樣的人來代表台中的民意。」

鄭伯其、羅廷瑋強調，他們用小孩父親的身分，協助罷免萊豬立委陳柏惟的行動，結合自己長年於大台中地區深耕的力量，以實際行動罷免這名言論充滿腥擅色、沒有政治素養的草包立委。

羅、鄭兩人表示，他們是重視教育及孩子的父親，為讓孩子有健全的成長環境，台中人呼吸的空氣，食品安全是沒有選區框架問題的會一同努力全力下架陳柏惟，雖然不是該選區的選民沒有投票權，但絕對會利用自己的網路影響力，呼籲民眾支持罷免如此不適任的民意代表。

罷免陳柏惟行動，已有新黨青年軍發起「罷3Q」行動，認為陳柏惟身為台中區域立委，卻在罷免時任高雄市長韓國瑜的前1天，在高雄街頭宣傳力挺罷韓行動，超過選區事務，對國防、兩岸、外交議題顯得無知，呼籲人民站出來罷免立委陳柏惟。

陳柏惟對立委罷免行動箭頭指向他，媒體詢及，如果罷免第1階段真通過，甚至進到第2階段，會不會有壓力？陳柏惟表示，「不用太緊張，民主選舉、罷免就是這樣」，人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開這個崗位，無法強求，在這位置上一天就做好一天的事。

(中時 )