足球巨星梅西(Lionel Messi)與西甲豪門巴塞隆納的合約將於今年6月30日到期，西班牙大報《El Mundo》此時意外揭露了梅西當年的合約細節，總值4年5.55億歐元(約台幣189億)！大家先前只知梅西賺得很多，現在確定他擁有體壇史上總值最高的合約。

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi’s contract with Barcelona revealed on front page 🔴👇🏻 @elmundoes



- €555,237,619 contract [4 years].



- €138m per season fixed + variables.



- €115,225,000 as ‘renewal fee’ just for accepting the contract.



- €77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

原本已知世界最大的運動員合約是MLB職棒大聯盟的卓奧特(Mike Trout)，他2019年與洛杉磯天使續約12年4.26億美元。接著在2020年，NFL美式足球聯盟的四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)與堪薩斯酋長續約10年4.5億美元，刷新體壇紀錄。然而梅西跟巴薩是在2017年就簽約了，只是細節沒有曝光，可以說這個「最貴運動員」紀錄近年一直都是梅西保持的。

透過義大利記者Fabrizio Romano爆料，梅西的5.55億歐元，平均年薪1.38億歐元，其中包含1.15億歐元「續約金」、7700萬歐元「忠誠獎金」。目前歐元比美元還大，換算下來梅西的合約總值約6.74億美元，遠遠超越馬霍莫斯、卓奧特，而且兩人都要打超過10年才能領完，梅西只需要4年。由於合約只剩5個月，估計梅西已經累積領取5.11億歐元。

巴薩在2018、2019年都是西甲冠軍，在梅西領軍下取得豐碩戰果。然而巴薩去年在歐冠慘遭滑鐵盧，梅西一度鬧著要出走，最後好歹還是留隊。許多球隊因為新冠疫情陷入財務困境，巴薩債務高達11.7億歐元，其中74%是球員薪水，現在看來他們真的付了很多錢給梅西。

(中時新聞網)