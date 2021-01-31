往年農曆過年前，高雄靜思堂舉辦冬令發放圍爐活動，讓高雄地區的弱勢族群都能感受圍爐的氣氛，不過，今年受到新冠肺炎疫情的影響，改為送年菜到府的方式，慈濟今年將送出1300份年菜。

慈濟舉辦此活動已經持續了52年，透過社會關懷活動，持續將愛送到每個家庭。31日一大早，志工與社工忙進忙出，分別在高雄靜思堂、大樹共修處、新興共修處、湖內正意環保教育站、鼓山與前鎮社區中央廚房等6個定點煮食，準備年菜並即時分送家戶。

長期熱心公益的九品香餐廳也加入送愛心年菜活動，提供慈濟感恩戶可以在第一時間品嚐熱騰騰、營養衛生的年菜。

慈濟基金會說，證嚴法師關心感恩戶們的健康，囑咐平時外出要戴口罩勤洗手，保護自己及家人。

每年都參加圍爐餐會的王女士說，她照顧兒子十多年，兒子長期裝氣切管沒辦法吃，卻每年都參加圍爐，今年不辦圍爐難免失望，還好社工特地安排慈濟按門鈴年菜送到府服務，讓她和兒子都能感受到年節的溫馨與祝福。

(中時 )