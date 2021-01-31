曾國城主持公視春節特別節目《一字千金妙筆生花行大運》，邀請「各路菁英」來文字競技場比拚，台北市長柯文哲更到現場「陪考」，進行友誼賽。柯文哲一向快人快語，開場氣勢如虹先叫陣：「如果我贏了要如何？」曾國城神回：「那我去當市長，你來主持。」柯文哲開玩笑說：「那也不錯啊，搞不好這裡的薪水還比較高。」引來現場一陣大笑。

開賽前，柯文哲與曾國城先較量一番，玩將錯糾錯，考驗一下糾舉字音、字形錯誤的能力。曾國城暖場說：「根據路透社指出，柯市長能當醫生，在中文的領域上也是有研究的。」竟遭打槍：「好像沒有什麼關係，就直接來試試。」柯文哲前5題一直保持參加益智節目一向的秒答速度，直到曾國城提醒才略放慢些。

2月14日播出的各路菁英賽，邀請永齡慈善教育基金會副執行長蔡沁瑜、「最美博士」許藍方、奧美公關公司總經理張裕昌、劇場導演羅北安、作家謝哲青、熱血公民教師黃益中、《用九柑仔店》原著漫畫家阮光民與公視《通靈少女》導演陳和榆一起參加。

(中時 )