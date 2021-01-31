前洋基隊日籍投手田中將大鳳還巢，回到老東家樂天金鷲隊懷抱，昨（30）日舉行記者會公開亮相。田中說今年會全力協助樂天奪回「日本一」寶座，也希望有機會參加東京奧運，為日本留下第一面棒球金牌，田中回歸看來對日本職棒已產生正面積極的影響。

不過日職耆宿、生涯擊出3085支安打，向來敢言的張本勳，今（31）日卻在TBS的直播節目中指出：「田中將大回到樂天隊，我個人是很高興啦！但也不是每個人都舉雙手歡迎哦。例如樂天的隊友就會因為他的突然加入，進而減少出賽的機會。對於同屬太平洋聯盟的球隊來說，面對這麼厲害的投手也會感到吃力，別隊的打者也不會喜歡他才是。」

田中將大坦言，他想繼續留在大聯盟，無奈沒有獲得理想的條件，後來便決定重返樂天隊。田中去年球季結束與洋基隊的7年合約終於走完，去年他的表現正好是這7年中最差，加上薪水太高，球團也沒想要留他。

還有自由市場受到新冠肺炎疫情影響近乎停滯，別隊的開價也不理想，加上洋基日前簽下兩屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber），並透過交易換來海盜隊的泰隆（Jameson Taillon），有這兩人加入先發輪值，田中將大只能決定重返樂天，並簽下2年合約，年薪約9億日圓，創下日職新高。

田中將大2007-13年在樂天待了7個球季，戰績99勝35敗3救援、自責分率2.30；美職6年戰績75勝43敗、自責分率3.75。有了這麼強的投手加盟，對於新任監督石井一久而言，不啻天上掉下來的禮物。而且球季開幕戰田中如果擔任先發，就有機會挑戰個人日職百勝紀錄。

(中時 )