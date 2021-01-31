中央銀行在不上班的周日（1/31）過午，發布澄清美國媒體彭博資訊的「錯誤報導」，認為報導內容與事實不符，還有國內媒體接棒錯誤引用！央行強調，台灣被美方列為匯率操縱國觀察名單，和與央行近日在台北匯市調節「沒有關係」。

央行在澄清新聞稿中指出，109年12月我國被美國財政部列入匯率操縱國觀察名單，主要是台灣對美貿易順差逾200億美元，加上我國經常帳順差對GDP比率逾2％，觸及兩項美方檢視標準而被列入觀察名單，與央行調節匯市無關。

央行強調，美國12月發布的報告中，「並無敦促（urging）央行允許新台幣進一步升值（appreciate further）的陳述。」

對於台灣被列入匯率操縱觀察名單，央行說明，主要是來自近年我國對美國商品貿易順差持續擴大，包括三大原因：1、美中貿易及科技爭端之轉單效應、2、美國強化資安要求，3、COVID-19疫情下的宅經濟升溫等因素，帶動美國對我國資通訊產品的進口需求大幅增加所致。

(工商 )