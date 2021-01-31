出任鴻海集團發起MIH聯盟新任執行長的鄭顯聰（Jack）首度以個人名義，對聯盟成員發出公開信，除宣布電動車開發者工具平台已於今（31）日正式在MIH聯盟官方網站對外發佈；同時，MIH聯盟也規畫在今年3月召開首次合作夥伴會議，另做為鴻華先進科技所推出第一代電動車開發者工具平台EVKit，EVKit也將協助客戶在ADAS系統方面的開發與操作，其官方網站也於同日正式上線。

鄭顯聰在公開信中表示，今（31）日正式於官網表發表的EVKit，將透過開放式的通信協議及採用線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時，能有輕易操控平台動態的介面，縮短系統開發者設計與功能確認的時間，並降低自駕汽車開發門檻。透過開放來建立更多的豐富產業生態圈，這也是車輛產業中的創舉。

鄭顯聰強調，除了EVKit這項令人期待的開發工具發布，MIH聯盟也將於3月召開首次合作夥伴會議，邀請會員參加。MIH聯盟的理念是開放、且能自我持續發展的科技平台，未來將成為全球電動車產業不可或缺的中堅力量，透過開放的模式集思廣益，向全世界展示驚人的創意。

鄭顯聰指出，MIH聯盟自成立以來，在業界支持下，成員已達500多家企業，例如Arm、Siemens Software、GuardKnox、DRIMAES、財團法人車輛研究測試中心及工研院等。期待在各成員的加入下，可以一起打造全球新電動車產業。

(工商 )