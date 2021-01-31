大陸1月製造業採購經理人指數（PMI）遜於預期。大陸國家統計局31日公布，1月製造業PMI為51.3，比2020年12月回落0.6個百分點，是連續11個月處於50以上的擴張區間，但遜於市場預期的51.6。

香港信報報導，從企業規模來看，大、中型企業PMI分別為52.1和51.4，比2020年12月分別回落0.6和1.3個百分點，但均處於擴張區間。小型企業PMI回升至49.4，比2020年12月升0.6個百分點。

從分類指數來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數均處於擴張區間，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均處於50榮枯線以下。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，近期大陸多地接連發生局部群聚疫情，部分企業生產經營暫時受到一定影響，各地區各部門積極應對，繼續統籌防疫和經濟社會發展，企業景氣度整體繼續保持在擴張區間。

(工商 )