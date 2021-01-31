32歲中英混血男星鳳小岳2016年和圈外女友洪喆君結婚，兩人育有5歲愛子「小木耳」，最近好事再度降臨，鳳小岳忽然在臉書PO出兒子的照片，笑喊「這小子要當哥哥囉！」經紀人也證實鳳太太懷上第二胎，網友狂刷一片恭喜。

鳳小岳31日下午在臉書有感而發的表示，翻到兒子的舊照片，很懷念他小時候可愛的模樣，感嘆當爸以後才發覺孩子的成長過程一旦過了，就再也回不去，「除了陪伴之外，又或許只能再經歷一次。Yoo！！！！這小子要當哥哥囉！」間接公布晉升2寶爸的喜訊，網友看了又驚又喜，紛紛留言祝賀：「恭喜小岳和吉吉」、「太棒了」、「有手足好棒」等。

鳳小岳經紀人也向《中時新聞網》證實喜訊，「就是已經3個月了，他太太身體狀況都還不錯。小岳得知消息後是很開心、很驚喜，他也很謝謝他太太，目前就是希望寶寶健康平安最重要。」並表示這胎是個驚喜，性別還不知道。

鳳小岳近日忙於宣傳賀歲片《跟你老婆去旅行》，與張書豪在片中是默契十足的死黨，從大學生演到出社會；電影中，鳳小岳被醫生判定只剩幾個月性命，面對急需用錢的張書豪開出「給你1000萬，老婆跟我去旅行」的條件，而張書豪也禁不起誘惑，出賣老婆陳妍希。假設發生在現實中，鳳小岳表示能爽快接受好友的瘋狂請求，「我搞不好連錢都不用，因為對方都得絕症了，如果在生命最後一段遇到真愛，那有什麼關係。不過……還是主要看我老婆決定啦！」而張書豪則毫不猶豫說：「我不行！」

(中時新聞網)