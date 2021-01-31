挺國軍！嘉義市檜意森活村與嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會為感謝國軍守護台灣，串連相關企業與合作廠商，一同發起限定國軍優惠專案。（呂妍庭攝）

挺國軍！嘉義市檜意森活村與嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會為感謝國軍守護台灣，串連相關企業與合作廠商，一同發起限定國軍優惠專案。（呂妍庭攝）

挺國軍！嘉義市檜意森活村與嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會為感謝國軍守護台灣，串連相關企業與合作廠商，一同發起限定國軍優惠專案。（呂妍庭攝）

嘉義市檜意森活村與嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會為感謝國軍守護台灣，串連相關企業與合作廠商，一同發起限定國軍優惠專案，凡全台現役軍人、後備軍人輔導幹部、榮民、軍眷憑識別，到年底都享有國軍限定優惠，用行動挺國軍。

檜意森活村董事長陳俊良、嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、立委王美惠、蔡易餘、嘉義市議長莊豐安、法務部政務次長蔡碧仲、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、小英之友會全國總會長顏志發、嘉義市小英之友會會長黃淑英、嘉義縣小英之友會會長廖素惠等人今都出席記者會，嘉義後備指揮部、退輔會嘉義榮民服務處、嘉義縣市軍人服務站也派人到場表示對業者相挺的感謝。

陳俊良說，國軍日夜堅守崗位，保衛台灣安全，百工百業才能安心發展，檜意森活村是全國最大日式建築群，這次推出全園區限定村鋪挺國軍優惠活動，並與嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會超過百家在地業者提供優惠一起挺國軍。

劉慶宗說，響應商家還在不斷增加中，相關優惠資訊都會在參與店家內公告，希望辛苦國軍來嘉義旅遊時，也開心享受優惠。

(中時 )