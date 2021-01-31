無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉辦投票，先前高雄市議會表決瘦肉精0檢出時，黃捷遭指「腳底抹油落跑」，也成了罷捷團體強調要罷免她的理由之一。昨（30）日罷捷團體翻出去年黃捷面對藍綠爭論萊豬議題時，卻在一旁拿著道具拍照，說「藍綠在打架，把豬豬託給我保管」。對此，罷捷批評，「議會很好玩吼，優質議員？」網友也被點燃怒火，直指「罷掉這個白眼捷」。

黃捷在議會表決瘦肉精0檢出時跑票，遭質疑罔顧人民食安，昨日公辦電視罷免說明會，罷捷領銜人劉辰芳抱病現身，因本身罹癌經歷化療、電療病痛折磨，劉辰芳不願孩子也受病痛之苦、吃毒豬肉，表述時哽咽落淚，很生氣也很難過，認為要罷免市議員已經很困難，為什麼連蔡英文總統都要站出來保護黃捷，要幫助她欺負小老百姓，「我們爭取健康有錯嗎？不要吃毒豬肉有錯嗎？」

高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會30日登場，罷免提議領銜人劉辰芳在表述過程中哽咽落淚。（圖／中時新聞網直播）

對此，黃捷並未正面回應，僅強調自己認真問政、嚴格監督市政，認真議員反被罷免，不是健康民主機制，兩多來每天盡心盡力工作，也連續三會期都獲得肯定，面對這份工作問心無愧，也希望罷免團體進行討論，不是罷免抹黑，希望鄉親有空請細讀選舉公報羅列罷免理由，還有她澄清的答辯書，相信真理會越辯越明，再次拜託大家站出來中止報復與仇恨。

不過，昨「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」在臉書PO出一則臉書舊文，黃捷去年10月，曾貼出一張拿著豬氣球的照片，寫下「藍綠在打架，把豬豬託給我保管。」罷捷痛批，「攸關高雄市民的食安問題，妳卻在那自拍嬉笑？我們納稅養妳這種議員幹嘛」。

其他網友也說，「罷掉這個白眼捷」，要鳳山人加油，不要被黃捷笑好像鳳字只有她會寫。至於黃捷是否關心食安，就要看市民怎麼想了。

去年藍綠為萊豬議題爭吵不休，黃捷則開心拍照。（圖／摘自罷免黃捷-鳳山清捷行動本部臉書）

(中時新聞網)