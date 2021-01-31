新北市蘆洲區一所幼兒園傳出老師對4歲女童施虐，女童母親貼文爆料指稱，女兒因聯絡簿家長未簽名且學費未帶，就遭老師呼巴掌及巴頭，甚至威脅如果告訴母親會被打更多下。校方接到記者來電時低調表示，該案件已進入調查，已將老師調離現職，而對於過程則不願多說。

女童母親發文表示，就讀中班的女兒回家後竟說不想去學校了，在追問之下才說出因為在學校裡被老師打，並稱聯絡簿未簽以及學費袋學費沒放，而園內本要煮火鍋請家長準備食材，女兒回來反應沒有吃到喜歡肉，隔日帶女兒上學時向老師反應「如果食材不夠可以再準備過去」，沒想到卻換來女兒遭老師虐待。

監視器顯示，老師在其他學生面前不斷指責女童，甚於用手揮向女童頭部二次，並推了女童一次，其他2名老師站在一旁觀看，最後才上前制止該老師的行為。

校方接到記者來電循問，僅低調表示目前仍案件已進入調查，老師已調離現職，隨後便掛斷電話。

教育局表示，目前已要求幼兒園啟動調查、保留監視器畫面，並將該師調離原職，將儘速到園稽查。如果確實有體罰或不當管教的行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利予以裁處，最重可裁處60萬並通報全國不適任教保服務人員系統，另也追究幼兒園未通報責任，將再併罰最高15萬元之罰鍰。

(中時 )