109學年HBL高中籃球聯賽八強賽今天起在新莊體育館、板橋體育館分頭開打，上季第5光復高中、第7高苑工商過招，雖然光復開局有點亂流，但也努力對抗，四節比賽雙方幾次交換領先位置，雙方直到最後2.7秒仍是76比76僵持，光復靠著莊朝勝最後一擊得手，78比76險勝，在八強賽旗開得勝。

半場打完高苑35比31領先，第3節前半段高苑持續領先，不過該節最後2分20秒，光復在莊朝勝、李恩連續得分下，助隊以8比0高潮結束這一節，光復也55比54超前1分。

第4節前段高苑靠著3顆三分球又將分數超前，不過隨後光復又拚出一波14比0攻勢，取得75比66領先，但高苑也不輕言放棄，王禹承連續2記三分球，幫助高苑74比75追近，接著光復張俊生兩罰一中，高苑羅宇翔放進兩分，正規賽最後2.7秒兩隊形成76比76，最後一擊裝朝勝出手得分，幫助球隊守住勝利。

賽後光復教練陳定杰直呼真的不知道怎麼贏的，只知道比賽結束時勝利的一方是光復，「球隊上一階段12強複賽以分組第一之姿晉級八強，這個名次讓球隊放鬆下來，卻又有著光環的壓力，球員開賽很想贏但打得綁手綁腳，應該要更享受比賽才是。」

陳定杰指出，隊長裝朝勝及本季因為新冠肺炎疫情從美國回來台灣參加HBL的陳將双是球隊的兩張王牌，一打出去就是要跟對手梭哈一搏，過去兩年光復先後有喬楚瑜、余維豪，今年就看莊朝勝或陳將双誰來當「籃猿王」。

透過最後一擊建功的莊朝勝，表示是自己生涯第一次絕殺對手，「當時平手，看到將双被守住，我就找機會出手，進球後當然開心，但只能開心一下下，接下來的比賽要繼續努力。」

莊朝勝此役打滿40分鐘，攻下24分、10籃板，被陳定杰視為球隊下一個主力接班人的張俊生，挹注21分、7籃板，陳將双19分、13籃板；高苑王禹承全場投進7記三分球、鯨吞34分。

(中時 )