台灣「護國神山」台積電全球知名，連汽車工業大國德國都因為車用晶片大缺貨，向台灣政府求救。網友好奇，德國擁有BENZ、BMW等高檔品牌，為何唯獨晶片產業「看不到台灣車尾燈」？

原PO在批踢踢發問，就他印象中，德國的科技與工業處於全球領先地位，怎麼會搞到車用晶片不夠用，還得透過內閣官員致函台灣，希望台積電等公司幫幫忙，優先供貨。

去年受新冠疫情衝擊，車市相對冷淡，各家車廠缺乏動能，備料明顯不足。結果今年車市逐漸復甦，但晶片大缺貨交不了車，不只德國，傳出美國、日本也先後透過管道「拜託台積電插個隊，解決車用晶片的問題」。

原PO發問引來不少鄉民回覆，直指台灣晶圓代工有優勢不是沒原因，「術業有專攻，德國人對代工興趣缺缺」、「他們光賣晶片機台就夠賺了」、「歹勢齁，台灣的機台是跟德國買的，一台800萬元」、「賣你一台吃一年，誰跟你輪班代工」。

還有網友指出，德國另有生產專利藥的大藥廠，是台灣想做卻一直不成氣候的生技業」；有網友點出關鍵，「良率要用新鮮的肝去換，代工這種事，找亞洲人做比較適合」、「德國人工資太高了，拿來做晶片，CP值很低」。

(中時新聞網)