龜山區餃子樓中樓今公休。(蔡依珍攝)

龜山區餃子樓中樓今公休。(蔡依珍攝)

案908因1月23日陪母親到平鎮某醫院看診，遭案889感染確診，中央今公布他足跡，26日中午曾到桃園市龜山區餃子樓中樓停留半小時，該店今公休，當地里長指出，該店周五曾大消毒後就未營業，直到今天才知悉是有確診足跡，強調該店生意好到要抽號碼牌，希望確診者只是外帶、沒拿下口罩，「不然這個年難過了！」

案908曾於26日中午11點45分至12點15分曾到桃園市龜山區餃子樓中樓停留半小時，該店營業時間僅周一至周五中午、晚上、以及周六中午，周日公休，電話也無人接聽。

當地龜山區大湖里長蔡招治表示，周五就有看到該店大消毒，業者隨即關門，周六也未營業，周日下午看中央宣布才知悉有確診足跡。她指出，該店已開店10餘年，屬於當地老字號餃子店，平時購買都要領取號碼牌。

「一般吃東西會這麼快嗎？」蔡招治說，餃子樓中樓老闆很細心，疫情開始之後要求外帶客人都到電話等，希望確診者只是外帶，沒有進到店內拿下口罩吃飯，影響層面就不會太大，不然該店不乏當地客，社區又以大樓多，「至少要2周才能確定會不會有人中獎，這個年恐怕難過了！」

蔡招治也不諱言：「看足跡超恐怖！」一天跑了好多個地方，尤其龜山的足跡「根本不搭嘎」，不解為何特地來吃水餃，不願去想是不是有到鄰近的醫院等其他地方，會再加強宣導落實防疫守則，希望撐過這個疫情。

另有鄰長說，該餃子店5年前生意還不錯，但疫情衝擊生意就三三兩兩，自己就住隔壁渾然不知是足跡所在，希望影響不會太大。

(中時 )