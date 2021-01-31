罷捷領銜人劉辰芳今抱病出席車隊遊行，在罷捷發言人徐尚賢等人攙扶下，走上戰車。（柯宗緯攝）

罷捷團體今（31）日下午4時集結鳳山行政中心前路口，號召車隊重現「貪食龍」盛況。昨天參加罷捷說明會的罷捷領銜人劉辰芳，被網友言語霸凌後，今天首度現身，她語帶哽咽說，人民健康不分藍綠，自己是看不慣黃捷荒腔走板表現，「請不要再用政治意識形態來評判我們罷捷總部」。

劉辰芳昨抱病出席說明會，但因身體不是，只闡述6分鐘後，中途離去，事後網友及側翼團體不斷調侃。她今表示，昨天在現場休息一下，又跑去廁所吐，真的不舒服，真的很不好意思，昨天10時許回到家後就睡覺，直到今早起床，睡足24小時，才可以出席今天車隊遊行活動。

針對網友攻擊，她不以為意說，公道自在人心，「人在做天在看」，今天站出來，「我是為了我的孩子，為了我家人的健康，站出來」，不只是為了單純罷免她，怒批黃捷做很多事情，有些蠻荒腔走板的，但也不勇於認錯，「所以黃捷不是我們不給你機會，我們有給你很多次機會」。

「如果你們跟我一樣飽受病痛折磨、化療痛苦，一定很體諒我說什麼」她也重申，人民身體的健康是不分藍綠，不希望被民進黨炒作成藍綠對決，在這邊再鄭重聲明，全台灣人民的健康是沒有藍綠的，忽視政治操作，請不要再用政治形態來評判我們罷捷總部。

她說，因為身體有狀況，沒法帶頭騎摩托車改坐戰車，罷捷發言人徐尚賢說沒關係，「站累了就坐椅子」。她最後在徐尚賢等人攙扶下，走上戰車。

(中時 )