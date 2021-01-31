86歲張啟祥年輕時隨著國民政府來台，曾經當過情報員的他，在過年前夕，拿起毛筆、擺攤賣春聯，希望將所得捐助長照所用，也替一同在日照中心的老友加菜。

過去曾因跌倒體能衰退，張啟祥2016年來到畢嘉士日照中心接受服務，隨著身體轉好，反倒成了中心大班長，經常協助其他長者。然而，2019年他突遇心肌梗塞，幸好及時治療才撿回一命，去年卻又在家跌倒骨裂，休養數月終漸恢復。

張啟祥說，修養期間無聊就提筆練字，日前他向照服員透露，自己寫了一些春聯，希望進行販售，所得想捐給長者照護，謝謝他們為了屏東長輩所做的一切。

畢嘉士社區服務組長黃巖婷分享表示，聽到爺爺心願、團隊使命必達，不是為了能賣多少錢，而是要陪他圓夢。經討論如何分配收入，張啟祥決定三分之二捐出，其他則為日照中心老友們加菜。

興奮的他寫了數十幅春聯，並選在勝利星村永勝五號獨立書店販售，昨日活動現場來了許多從網路上看到消息的民眾，還有不乏張啟祥認識的社區朋友前來捧場，盡管防疫當下，大家緊戴口罩，但從他瞇成一條線的的眼角就能看見微笑，也讓在場的大家一同感受到圓夢喜悅。

(中時 )