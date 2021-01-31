31歲網紅小A辣3年前開始整形，舉凡掀頭皮、削骨、墊下巴、隆乳都不放過，去年更是前往泰國做變性手術，終於成為真正的女人，面對網友的酸言酸語，她一向高EQ回應，卻還是有酸民狠嗆「誰要是娶到妳肯定斷了後代」，而對此她也回擊，讓網路上一片叫好。

小A辣自從變性以來，時常受到外界抨擊謾罵，對此，她在臉書正面回應「有人說好好的男人我不當，偏要跑去變性做女人，並且喪失生育能力，誰要是娶到我肯定斷了後代。」她無奈地說，「為什麼要把女生當成生育工具？不能生也不會怎麼樣啊！」

儘管沒有生育能力，但小A辣認為這樣的思想十分可怕，「有人生很多沒能力養，不是更不好嗎？」她直言許多異性戀生出孩子就拋棄是錯誤的行為，「我以後遇到想要的孩子，我可以收養他，只是緣分還沒到」，對於外界的質疑理性回應，更呼籲愛孩子就別拋棄他，要負起父母應有的責任。

小A辣變性後遭受許多酸言酸語。(圖/翻攝自小A辣臉書)

小A辣過去也曾解釋過，她的私處外觀和一般女性並無差別，甚至還做得特別漂亮，「只是內在沒子宮。」還特別拍了一支影片解答網友們全部的問題，她也透露自己現在都是上女廁，且儘管全身都動刀，她暫時還沒有想要變聲的想法，「我很滿意自己現在的聲音」。

(中時新聞網)