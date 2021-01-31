中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布新冠肺炎新增10案例，其中部桃群聚感染再添本土4例，並外溢到另一家醫院，讓指揮官陳時中和桃園市長鄭文燦心情沉重。精神科醫師沈政男認為，又有一家醫院被病毒攻陷，是指揮中心太過輕敵，一開始只小範圍匡列人數，才會導致案889從防火牆逸出。他說，現在最擔心類似案889的漏網之魚，如果造成社區無症狀感染，後果難以想像。

沈政男今（31）日在臉書上評論群聚感染事件，在接連幾天「加零」後，一次出現4例本土確診個案，並造成第8個死亡病例，讓台灣再度繃緊神經。衡諸事件經過，或許幾個月「加零」帶來的安全感，導致眾人鬆懈，付出慘痛代價。

沈政男分析，此事件有兩關鍵感染者，一是感染源頭案838，他先前照顧很多新冠病患都沒被感染，但只要防護過程稍有疏忽，病毒隨即乘虛而入。一般來說，院內醫護人員都會戴好口罩，病毒傳播並不容易，但案838至今已傳給4人，幾乎就跟沒戴口罩的R0值相近。有人歸因於病毒變異或環境傳播，事實上如心防鬆懈，醫護在休息時間的互動，就可能出現防疫漏洞。

案889則是把病毒從部桃帶到了桃園另一家醫院，造成第二件院內感染。沈政男認為，案889在這波疫情初期曾住院在部桃十二樓，與案838相隔好幾樓，究竟如何被感染，至今成謎，然而由案889出院後在社區活躍的狀況推斷，會不會住院期間也是趴趴走而導致感染？

沈政男認為，在去年上半年疫情熾烈時，絕對不可能有出院後趴趴走這樣的事，但幾個月「加零」以後，很多人有「疫情已結束」的錯覺，難免鬆懈。案908乃因與案889待在同診間被感染，這樣的傳染方式先前從未出現，這顯示民眾警戒心已降低。從部桃染疫醫護傳染給家人狀況看，似乎沒料到病毒可能悄悄反攻，於是回家後也沒跟家人保持距離。事實上防疫人員家屬，染疫風險明顯高於一般人，絕不能回家就以為自己完全乾淨。

沈政男說，這次最值得檢討的是，指揮中心小看了病毒，以為跟去年院內感染一樣，只會造成零星感染，沒什麼大不了，才會對外界批判不以為然。就因輕敵，一開始只啟動小範圍檢疫與隔離，才會導致案889從防火牆逸出。現在最令人擔心的是，類似案889這樣的「漏網之魚」還有多少？如果在社區造成無症狀感染，後果不堪設想。

沈政男慶幸的說，當疫情再起，台灣人馬上找回警戒之心，又把自我防護做好。部桃事件發生至今廿餘天，新增本土病例雖然不少，但還控制在R0值一以下，因此只要接下來繼續強力圍堵，應不至無法收拾。此一院內群聚事件警惕大家，病毒比想像中頑強，切莫掉以輕心，更不能相互指責，而是必須彼此提醒，把防疫做到滴水不漏。

(中時新聞網)