林埈永（綠茶）1月31日舉行〈太陽〉台語新歌音樂會，現場請來老朋友樂團幫忙暖場，場面相當熱鬧。綠茶過去與小鬼（黃鴻升）、Junior同組男團丸子，他表示睽違8年再站上舞台，心情相當激動。綠茶高興分享過去在丸子的糗事，並透露小鬼出殯兩周後，他就夢見對方開心抱住自己，兩人還摔倒在地，「我們嘴裡還互說MISS YOU，我有敏感體質，醒來是笑著，還跑去跟媽媽說這件事」。

綠茶透露這次為新歌，經紀公司與唱片公司花百萬為他圓夢，「最愛的還是唱歌，在舞台上蠻爽的，憲哥（吳宗憲）有說蠻好聽的」。音樂會現場，星友們也到場支持，庹宗康捧蛋糕現身，黃小柔則大方合唱，為了能再唱歌，綠茶身材也下了苦功，「以前82公斤，康哥就說：『你胖成這樣怎麼進演藝圈？』所以開始請教練一禮拜運動4次，現在70公斤、173公分，希望盡量瘦到63公斤，讓腹肌趕快回來」，他曝過去在丸子時期才58公斤。

綠茶發新歌，星友庹宗康、黃小柔支持。（容易文創提供）

綠茶近日才拍完同志劇，喊話希望新戲趕快找上門，過年則會包5位數紅包給媽媽。而粉絲最期待的綜藝領域，他笑說：「本來不喜歡，不知道哪根筋不對，還是鑰匙打開了，後來也喜歡綜藝，但最喜歡的還是唱歌。」至於外界最關心的感情，他本來沒正面回應僅說：「還在觀摩中，先以工作為主。」被追問單身多久才坦言，「有對象，還在談」，對感情相當保密。

(中時 )