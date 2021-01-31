高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉行投票，日前蔡英文總統更在民進黨中常會中表示要力挺黃捷，引起各界討論。資深媒體人彭文正直言，「罷黃捷就是罷民進黨」，要警告民進黨，罷免黃捷是非常好的方式，他更指出，如果黃捷被罷免，無疑是狠狠打了蔡英文一巴掌。

彭文正30日在《政經關不了》節目中表示，罷黃捷等於罷民進黨，所有當時沒投票給民進黨都該出來罷；而當時投給民進黨的現在應該想一想，在鳳山地區，這位議員到底代表的是黨意還是民意？

彭文正指出，最近幾天黃捷罷免案升溫，黃捷在網路上的聲量是王浩宇被罷免前的2倍。彭文正坦言不太清楚這是怎麼計算的，但他以youtube上出現的影片總數計算比較後發現，黃捷的影片數量是王浩宇的2倍，並呼籲鳳山選民，2月6日當天出門投票，「當時你在哪裡投票，現在就在哪裡投票」。

彭文正認為，罷免黃捷是很單刀直入的、非常好的給民進黨警告的方式，「這關過了等同是狠狠打蔡同學一巴掌」並指可以從高雄開始，看要一路往北或遍地開花罷免其他不是任的民代。

彭文正也像國民黨喊話，要國民黨不用遮遮掩掩，脫掉西裝、皮鞋，拿出當年民進黨在街頭運動的氣魄，不要瞻前顧後，罷不成下次再來，「當個在野黨就要像在野黨，如果你們不能站在監督執政黨的立場，我們選你們幹嘛？」

彭文正分析，對政府強力監督的手段只剩下罷免，他希望鳳山的居民可以展現人民的力，「我們可以投票，也可以收回來；可以鼓勵年輕人從政，也可以教訓政客」，他並指出，要讓民主機制健全，就不能只投票不罷免；只選舉不監督，他更要民意代表謹記，不是選前說一套，選後做一套。

(中時新聞網)