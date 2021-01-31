台北富邦勇士如今變成其他球隊最不歡迎的「奧客」！富邦31日前往彰化狂虐地主台新夢想家，靠著辛特力、塞瑟夫兩名洋將攜手轟下49分，終場111比84痛宰夢想家，取得4連勝，也是開季客場7連勝，富邦更改寫聯盟最多勝分紀錄(27分)。

儘管曾文鼎開賽沒多久就因惡意犯規被驅逐出場，卻點燃富邦首節凶猛砲火，不僅首節命中率高達7成62，三分球更有投9中6表現，單節轟下改寫紀錄的42分，打完首節隨即大幅領先地主夢想家19分，夢想家內線薄弱問題更是無解。

富邦下半場繼續抓住夢想家內線太過薄弱的絕對弱點，頻頻利用塞瑟夫、辛特力兩名洋將在內線取分，一舉擴大雙方差距到30分以上，比賽勝負早無懸念，卻也看出開始想要「認真」打的富邦實力有多麼可怕，也讓末節變成垃圾時間。

自從17日爆冷在台北主場以102比112敗給新竹街口攻城獅後，富邦勇士連兩周客場賽事4戰全勝，更平均贏了對手20.8分，徹底展現他們明顯優於其他3隊的強大實力，目前拿下10勝1敗的絕對龍頭地位，也算提前預約冠軍寶座。

辛特力今天貢獻27分、8籃板及6助攻的全能數據，塞瑟夫也有22分、18籃板，張宗憲17分，簡偉儒14分，全隊僅有被驅逐出場的曾文鼎沒得分；夢想家以希克斯25分最高，塔克手感低迷只拿2分，跟難得上場的林俊吉同樣全場投8中1。

(中時 )