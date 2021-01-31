連鎖超市全聯福利中心又推出新產品，而且是一款經典鹹食，有網友發現後超驚喜，買回家一吃更直呼「覺得可以一口氣吃完全部」，她將照片PO上網後，網友一看全跪了，因為看起來分量十足的「麻辣起司雞肉派」，一個只賣199元，而且可以切成4塊還綽綽有餘。

連鎖超市全聯福利中心又推出新產品，被網友大讚。(資料照)

原PO在《Dcard》發文指出，去全聯看到之前沒看過的「麻辣起司雞肉派」，一個199元，打開後發現已經先幫你切好了，微波完超香，起司味很濃，加上一點點麻辣的味道，吃後感想是起司很夠，加上蘑菇跟雞肉塊，口感驚人，覺得可以一口氣吃完。

全聯新推出「麻辣起司雞肉派」，一個賣199元。(圖/截自Dcard)

照片被PO上網後，網友紛紛回應「竟然是鹹派！」、「起司看起來蠻有誠意的欸」、「我今天去有看到，感覺很好吃，我想等人介紹，剛好你就發文了」、「看起來就非常美味」、「下次看到買來吃看看」、「感覺很讚」。

此外，價格曝光更引起網友暴動，有人說「料很多，一塊50感覺挺合理的」、「一看到文章馬上衝去買」；至於原PO說，雞肉派塔皮因為微波變濕、沒有脆脆的，有網友建議「用氣炸鍋超好吃的！！很像麻辣鍋的味道，但不會太辣」。

網友PO出全聯新推出的「麻辣起司雞肉派」分量澎湃，且已幫你切成4大塊。(圖/截自Dcard)

網友PO出全聯新推出的「麻辣起司雞肉派」，大讚可以一口氣吃完全部。(圖/截自Dcard)

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(中時新聞網)