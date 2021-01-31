中國河南一名19歲男子去年12月27日晚間11點左右，打電話報警稱自己酒駕，警方到場後進行酒測，發現男子酒測值確實超標，後來男子才坦承，自己是故意犯案，因為和女友吵架，「想去裡面（監獄）坐幾天清靜清靜」，不過男子除了要面臨罰款及有期徒刑外，駕照也會被吊銷，讓他相當崩潰。

（圖／翻攝公安部交通管理局微博）

據「公安部交通管理局」微博指出，去年12月27日晚間11點，河南新鄉長垣市公安局接到一名男子報警，稱有人酒後駕駛，還報上車牌號碼及具體位置。警方趕到現場時，發現酒駕男子就是舉報人。經抽血送檢，這名酒駕的張姓男子血液酒精含量達93.37mg/100ml，確實超標，警方也將他帶回警局。

（圖／翻攝公安部交通管理局微博）

經調查，19歲的張姓男子當天與女朋友吵架後，想「去裡面坐幾天清靜清靜」，於是出去喝了酒後舉報自己酒駕。不過現在他除了要面臨罰款及有期徒刑外，駕照也將被吊銷，且5年內不得再考，還因涉嫌危險駕駛罪，正在接受進一步調查。

消息曝光後，網友也紛紛留言「玩太大了吧」、「果真是年輕氣盛啊」、「員警：最喜歡誠實的小孩了」、「才19歲就想不開啊」、「這個酒醒了，估計逮後悔死」、「看來女朋友比看守所還瘋狂」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時新聞網)