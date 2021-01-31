年關將近，為了守護食品安全，彰化縣衛生局近日展開第一波年節食品稽查，在113件抽驗的年節食材食品中，檢驗結果共有5件蔬果不合格，被驗出有殺蟲劑、殺菌劑等農藥殘留，已勒令下架並依法查處，將可依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上罰鍰。

這波稽查針對食品加工廠、傳統市場、超市、大賣場、食材盤商、年菜餐廳、網路賣場等通路，抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、乾貨、豆製品及堅果類食品等食材及產品，有1件茼蒿、2件大白菜、1件金棗、1件蜜絲棗，不合格率4.4％；除了一件來自縣內埤頭，其餘來自員林、嘉義和屏東。

衛生局表示，違規產品第一時間已勒令販賣商下架不得販售，並移請產品來源所轄衛生局進行查辦，將可依違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，依法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，採辦年貨，除了要掌握食材食品的清潔衛生與新鮮度，注意保存方式與標示包裝是否完整。處理蔬果時應把握「先洗後切」原則，用清水浸泡數分鐘，待農藥溶解在水中後，再用流動的清水沖洗蔬果的殘留農藥，最後再切塊，避免農藥沾染刀具，進而汙染其他乾淨的部位或其他食材。

(中時 )