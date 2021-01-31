距離農曆春節只有十天，民眾的口袋現在會有兩種極端，一是剛領到的年終、獎金紅利，現金部位比平常多很多，另一是需要搶在年前備好一大筆現金，清理舊欠款，並作為金融機構休息期間的資金調度。無論民眾是有錢、或沒錢，土洋銀行都視為最佳生意。

台新銀行認為，民眾領到年終獎金時，是一年一度的最佳理財機會，建議民眾掌握三大原則「扣除開銷好運用」、「規劃存錢好分配」與「提前理財好收益」，積極把握一年一度最佳理財機會。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩指出，在全球貨幣寬鬆、進入零或負利率等大環境影響下，民眾及早投資就顯得更重要，建議民眾可以盡早學習理財，找出適合自己的投資工具，再依自身短、中、長期理財目標，妥善運用年終獎金進行完善之資金規劃。

對於民眾在歲末年終的現金需求提升，星展銀行（台灣）提供「星富貸新春專案」，客戶能運用優惠信用貸款專案，即日起至2021年3月31日止，線上申請的優惠利率最低可到1.98％，金額則最高可貸到新台幣300萬元。

星展銀行（台灣）表示，此項專案的開辦手續費新台幣3,000元起，民眾可在營業時間內提出申請，最快當天即可撥款。

(工商 )