中央流行疫情指揮中心31日公布案908疫調足跡，熱門景點大溪老街也上榜，但環保局其實上午就曾前往消毒，目前整條街上遊客仍多，知悉消息的民眾有些選擇快步離去，有些則「硬著頭皮」繼續逛，笑說防護措施已做周全，應該不會有事，店家則多半擔心生意受影響，無法過個好年。

由於案908曾在26日16時到17時15分到過大溪老街，消息傳出後街上氣氛變得微妙。賣冷飲店的老闆說，店內都有備妥酒精、口罩，聽到消息雖然無奈，但就「保護好自己啦」，不過仍擔心即將到來的春節，生意是否因此一落千丈，先前已因生意不佳降低備貨量，如今數量恐要再度下修。

「這周人少近7成！」糖果店老闆說，元旦假期時客人爆滿，豈料這周開始買氣急速冰凍，今日與一般假日比已少掉7成，早市攤販紛紛提早收攤，中、下午開業的店家則咬牙苦撐，想在年前大賺一波已成幻想，不如強化防疫措施，設法挽回消費者信心。

前來的遊客有得買完就「快閃」，也有民眾說，疫情已經持續1年，噴酒精、戴口罩早已成為生活日常，做好基本防護措施就不會怕，即便下午公布足跡，也不會打消逛街的念頭；另組遊客則表示「頭都洗下去了」，不逛白不逛，堅持走完全程才返家。

住在和平老街的福仁里長黃春成說，自疫情爆發以來，里辦公室都會勸導里民戴上口罩，保護自己也保護他人，有時自己忘記配戴還會被提醒，雖然大溪老街被列為確診者足跡，但環保局已在上午緊急全面消毒，下午人潮似乎沒受到太大影響。

(中時 )